Leute : Kate und William besuchen drei deutsche Städte

Prinz William und Herzogin Kate werden in der zweiten Juli-Hälfte drei deutsche Städte besuchen: Berlin, Heidelberg und Hamburg stehen auf dem Programm. Das teilte der Kensington-Palast in London mit. Zunächst reisen sie nach Polen: Dort werden sie in der Hauptstadt Warschau und in Danzig erwartet. Von dort geht es weiter nach Deutschland. Die Royals werden am 19. Juli in Berlin sein, am 20. in Heidelberg und am 21. zum Abschluss in Hamburg.

von dpa

erstellt am 13.Jun.2017 | 12:17 Uhr