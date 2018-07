Wetter : Kein neuer Temperaturrekord - Lingen der wärmste Ort

von dpa

27. Juli 2018, 21:56 Uhr

Der Freitag hat Deutschland erneut mächtig ins Schwitzen gebracht, aber keine neuen Temperaturrekorde beschert. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes ist Lingen in Niedersachsen der bundesweit wärmste Ort gewesen. Dort trieb die Hitze das Quecksilber auf 37,3 Grad. Die Stadt im Emsland gehörte in dieser Woche mehrfach zu den besonders heißen Regionen Deutschlands. Auf Platz zwei landete der Duisburger Stadtteil Baerl 37,1 Grad. Dort waren am Donnerstag noch 38 Grad gemessen worden - der bisherige Jahresrekord.