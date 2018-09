Film : Kein Studenten-Oscar für deutsche Hochschule

von dpa

13. September 2018, 07:20 Uhr

Deutschland ist im Wettbewerb um den diesjährigen Studenten-Oscar leer ausgegangen. Wie die Oscar-Akademie in Los Angeles mitteilte, können Nachwuchsregisseure von Hochschulen in Frankreich, Großbritannien, Ungarn, Schweden und der Schweiz auf Trophäen in verschiedenen Sparten hoffen. Die Studenten-Preise werden am 11. Oktober in Beverly Hills zum 45. Mal verliehen. Im vorigen Herbst hatten auch zwei deutsche Nachwuchsregisseure in der internationalen Sparte den Studenten-Oscar gewonnen.