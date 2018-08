Kriminalität : Keine schnelle Auslieferung von mutmaßlichem Frauenmörder erwartet

von dpa

31. August 2018, 03:49 Uhr

Nach der Festnahme des mutmaßlichen Düsseldorfer Frauenmörders Ali S. in Sevilla ist eine schnelle Abschiebung nach Deutschland unwahrscheinlich. Eine Anfrage dazu bei den spanischen Behörden brachte kein Ergebnis. Zuständig für die Entscheidung über eine Auslieferung ist die Staatsanwaltschaft. Die Verfahren dauern erfahrungsgemäß lang. In Deutschland laufen Mordermittlungen gegen den Mann. Die spanische Polizei hatte den 44-jährigen Iraner Mittwoch in Sevilla festgenommen. Ali S. soll eine 36 Jahre alte Frau in Düsseldorf verfolgt, heimtückisch angegriffen und erstochen haben.