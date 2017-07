Musik : Kenny Rogers gibt Abschiedskonzert mit Dolly Parton

Der amerikanische Country-Star Kenny Rogers will Ende Oktober zum letzten Mal mit seiner langjährigen Duett-Partnerin Dolly Parton auf der Bühne stehen. Bei der geplanten Abschiedsshow in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee sollen auch Kollegen wie Little Big Town, Alison Krauss und Idina Menzel auftreten, wie der Country-Barde bekanntgab. Berühmt ist der 80er-Jahre-Hit «Islands in the Stream», den die Bee Gees für Rogers schrieben und Parton mit ihm sang. Zu Klassikern wurden auch ihre Duette «Real Love», «Love Is Strange» und zuletzt «You Can't Make Old Friends».

von dpa

erstellt am 19.Jul.2017 | 02:46 Uhr