Konflikte : Kiew und Separatisten tauschen Gefangene aus

von dpa

29. Dezember 2019, 13:48 Uhr

Nach dem Ukraine-Gipfel in Paris haben die Regierung in Kiew und die prorussischen Separatisten wie vereinbart Gefangene ausgetauscht. Im russischen und ukrainischen Fernsehen war zu sehen, wie Busse mit den Inhaftierten zu einer Kontrollstelle nahe der Rebellenhochburg Horliwka fuhren. Es spielten sich ergreifende Szenen ab. Menschen lagen sich in den Armen. Noch ist unklar, wie viele Gefangene beide Seiten austauschten. Nach früheren Angaben sollten insgesamt 142 Menschen freikommen.