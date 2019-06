Verfassung : Kinderrechte ins Grundgesetz - Grüne legen vor

von dpa

31. Mai 2019, 05:49 Uhr

Berlin (dpa) - Beim Thema Kinderrechte ins Grundgesetz preschen die Grünen vor: Die Fraktion will in der kommenden Woche einen Gesetzentwurf in den Bundestag einbringen. In dem Entwurf, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, geht es konkret um eine Änderung von Artikel 6 des Grundgesetzes. Dort soll nach dem Willen der Grünen unter anderem ein neuer Absatz 4a eingefügt werden, in dem es heißt: Jedes Kind hat das Recht auf Förderung seiner Entwicklung. Der Gesetzentwurf soll nach Angaben aus der Fraktion am kommenden Donnerstag im Bundestag debattiert werden.