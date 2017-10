Bundestag : Kleine Jamaika-Runde von FDP und Grünen

von dpa

19.Okt.2017

Nach den Einzelgesprächen mit der Unionsspitze treffen sich heute die beiden kleineren potenziellen Jamaika-Partner FDP und Grüne zu einem ersten Meinungsaustausch. Dabei dürften sie ausloten, in welchen Punkten Gemeinsamkeiten bestehen, die möglicherweise zusammen in die Gespräche mit der Union eingebracht werden könnten. Allerdings bestehen auch zwischen den beiden kleineren Parteien zum Teil erhebliche Differenzen, etwa bei der Energie- und Klimapolitik. Morgen Nachmittag kommen dann alle drei Delegationen von Union, FDP und Grünen erstmals in großer Runde zusammen.