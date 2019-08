von dpa

22. August 2019, 13:56 Uhr

Ein Kleinflugzeug ist am Mittag in Steinfeld bei Osnabrück abgestürzt. Neben dem Piloten waren keine weiteren Menschen an Bord der Maschine. Das Flugzeug stürzte auf ein Maisfeld. Zum Gesundheitszustand des Piloten liegen noch keine Angaben vor.