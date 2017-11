Klima : Klimakonferenz in der Schlussphase - Minister beraten

von dpa

erstellt am 16.Nov.2017 | 04:45 Uhr

Die Weltklimakonferenz in Bonn wird heute mit Verhandlungen auf Ministerebene fortgesetzt. Am vorletzten Tag sind die Gespräche in einer entscheidenden Phase angelangt. Ein Etappenziel hat die Konferenz bereits erreicht: Nach eineinhalb Wochen liegen Textentwürfe für ein Regelwerk vor, mit dem das Pariser Klimaabkommen umgesetzt werden soll. Beschlossen werden soll dieses Regelwerk erst bei der nächsten Klimakonferenz im kommenden Jahr in Polen. In Bonn war das Ziel, schon möglichst konkrete Entwürfe zu erarbeiten.