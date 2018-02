Parteien : Klingbeil: Große Schritte vorangekommen

von dpa

02. Februar 2018, 23:41 Uhr

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat ein positives Fazit der ersten Beratungen in der großen Runde der Koalitions-Unterhändler von CDU, CSU und SPD gezogen. «Wir sind heute große Schritte vorangekommen», sagte Klingbeil am Abend in Berlin. Beispielsweise habe man ein riesiges Paket gegen Kinderarmut geschnürt. «Die entscheidenden Tage liegen jetzt vor uns», ergänzte er und verwies auf weiter bestehende Konflikte etwa in den Bereichen Wohnen und Arbeitsmarktpolitik. Bei den Beratungen an diesem Samstag wolle man versuchen auch bei diesen Themen voranzukommen.