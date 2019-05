Wahlen : Klingbeil zu Kramp-Karrenbauer: «Das ist doch absurd»

von dpa

28. Mai 2019, 09:59 Uhr

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat massive Kritik an den Äußerungen von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer zur «Meinungsmache» im Internet in Wahlkampfzeiten geübt. Das sei doch absurd, so Klingbeil. Wenn Frau Kramp-Karrenbauer jetzt ernsthaft plane, irgendwie gesetzlich gegen Youtuber vorzugehen, werde das mit seiner Partei ganz sicher nicht zu machen sein. Kramp-Karrenbauers Worte waren in den sozialen Netzwerken vielfach dahingehend verstanden worden, sie habe die Regulierung von Meinungsäußerungen im Internet vor Wahlen angeregt. Kramp-Karrenbauer wies dies zurück.