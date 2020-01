Agrar : Klöckner zum Grüne-Woche-Start: Sehe uns alle in der Pflicht

von dpa

16. Januar 2020, 19:50 Uhr

Bundesagrarministerin Julia Klöckner sieht für eine nachhaltige Landwirtschaft nicht nur die Bauern in der Pflicht, sondern auch Politik, Handel und Verbraucher. «Landwirtschaft allein wird die Erderwärmung nicht stoppen», sagte sie bei der Eröffnungsveranstaltung der Internationalen Grünen Woche in Berlin laut Redemanuskript. Die Grüne Woche eröffnet am Freitag für Besucher ihre Tore. Erwartet werden bis zum 26. Januar rund 400 000 Besucher. 1800 Aussteller sind registriert.