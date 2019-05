Wahlen : Koalitionsspitzen beraten Ausgang der Europawahl

von dpa

27. Mai 2019, 17:23 Uhr

Am Tag nach der Europawahl ist Kanzlerin Angela Merkel mit den Spitzen von Union und SPD zur Analyse der Ergebnisse zusammengekommen. An dem Spitzentreffen im Kanzleramt nehmen CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, der CSU-Vorsitzende Markus Söder sowie die SPD-Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles und Vizekanzler Olaf Scholz teil. Auf der Tagesordnung dürfte das Vorgehen der Bundesregierung bei den anstehenden Verhandlungen über die wichtigsten EU-Spitzenposten in Brüssel stehen.