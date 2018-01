Parteien : Koalitionsverhandlungen starten am Freitag

von dpa

25. Januar 2018, 13:53 Uhr

Das Warten hat ein Ende: Mit einem Spitzentreffen der Parteichefs von CDU, CSU und SPD sollen morgen die Koalitionsverhandlungen der drei Parteien offiziell starten. Das erfuhr die dpa aus SPD-Kreisen. Für 9.00 Uhr ist zunächst ein Treffen der Parteichefs Angela Merkel, Martin Schulz und Horst Seehofer in der CDU-Zentrale vorgesehen. Anschließend soll dort eine kleine Runde von 15 Vertretern der drei Parteien um die Partei- und Fraktionschefs beraten. Die Union will Koalitionsverhandlungen schnell abschließen, möglichst am Karnevalswochenende 10./11. Februar.