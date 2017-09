Konflikte : Kolumbiens Farc-Rebellen betreten die politische Bühne

Nach über einem halben Jahrhundert im Untergrund verwandelt sich die frühere kolumbianische Guerillaorganisation Farc in eine politische Bewegung. Gestern stellten die ehemaligen Rebellen ihre neue Partei Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común in der Hauptstadt Bogotá vor. «Wir wollen mit euch zusammen ein neues Land aufbauen», sagte Farc-Kommandeur Rodrigo Londoño alias «Timochenko» vor Tausenden Anhängern auf dem Bolívar-Platz. Laut Friedensabkommen sind den Farc in den kommenden zwei Legislaturperioden jeweils fünf Sitze im Senat und in der Abgeordnetenkammer garantiert.

von dpa

erstellt am 02.Sep.2017 | 03:30 Uhr