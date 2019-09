Verkehr : Konsumforscher: E-Scooter interessant, aber noch kein Boom

von dpa

17. September 2019, 10:18 Uhr

Sie stehen, liegen und rollen an jeder Ecke: E-Scooter, elektrobetriebene Tretroller, gelten als die Shootings-Stars des innerstädtischen Verkehrs in Deutschland. Doch eine Umfrage des Marktforschungsinstituts GfK ergab nun: 70 Prozent der Deutschen haben noch kein Interesse an dem neuen und in Deutschland erst seit Juni zugelassenen Fortbewegungsmittel. Nur fünf Prozent der mehr als 1000 für die Studie befragten Männer und Frauen hätten bis Anfang Juli schon einen E-Scooter getestet.