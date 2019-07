Verteidigung : Kramp-Karrenbauer wird neue Verteidigungsministerin

von dpa

16. Juli 2019, 23:13 Uhr

Politischer Paukenschlag in Berlin: Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer soll neue Verteidigungsministerin im Kabinett von Kanzlerin Angela Merkel werden. Das bestätigte Regierungssprecher Steffen Seibert. Kramp-Karrenbauer soll Ursula von der Leyen nachfolgen, die das Europaparlament zuvor zur neuen EU-Kommissionspräsidentin gewählt hatte. Der Wechsel an der Spitze des Verteidigungsministeriums soll nach dpa-Informationen schon an diesem Mittwoch erfolgen. Ansonsten sind keine Veränderungen im Bundeskabinett geplant.