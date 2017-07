Beim Zusammenbruch eines Krans auf einer Baustelle im Süden Chinas sind sieben Menschen ums Leben gekommen. Zwei weitere wurden verletzt in ein Krankenhaus in der Stadt Guangzhou im Bezirk Haizhu gebracht, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Beide befänden sich in stabilem Zustand. Die Unglücksursache ist noch unklar.

von dpa

erstellt am 23.Jul.2017 | 07:41 Uhr