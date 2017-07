Parlament : Kranker McCain kehrt in US-Senat zurück

Knapp anderthalb Wochen nach seiner Krebsdiagnose will der republikanische US-Senator John McCain bereits heute die Arbeit wieder aufnehmen. «Freue mich, morgen in den Senat zurückzukehren, um die Arbeit an der Gesundheitsreform, dem Verteidigungs-Gesetzentwurf und den Russlandsanktionen fortzusetzen», twitterte er. Der 80-Jährige war vor anderthalb Wochen wegen eines Blutgerinnsels über dem Auge operiert worden. Dabei entdeckten Ärzte einen Hirntumor.

von dpa

erstellt am 25.Jul.2017 | 04:30 Uhr