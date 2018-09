Bundesregierung : Kreise: Koalitionsspitzen ringen im Fall Maaßen um Lösung

von dpa

22. September 2018, 14:02 Uhr

Die Spitzen von CDU, CSU und SPD ringen angesichts des Koalitionsstreits über die Zukunft von Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen um eine für alle Koalitionäre akzeptable Lösung. Alle Seiten arbeiteten an einer tragfähigen und nach außen vertretbaren Lösung noch an diesem Wochenende, hieß es in Koalitionskreisen. Diese müsse gut vorbereitet sein. Es wurde davon ausgegangen, dass Kanzlerin Angela Merkel, Innenminister Horst Seehofer und die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles schon vor einem für morgen geplanten Treffen versuchen, eine Einigungslinie zu finden.