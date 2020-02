Landtag : Kühnert fordert Thüringer CDU zur Wahl Ramelows auf

von dpa

17. Februar 2020, 11:03 Uhr

SPD-Parteivize und Juso-Chef Kevin Kühnert hat die Thüringer CDU zur Wahl des Linken Bodo Ramelow als Interims-Ministerpräsidenten aufgefordert. Niemand könne die CDU dazu zwingen, aber es wäre ein Akt der Schadensbegrenzung, sagte Kühnert der RTL/n-tv-Redaktion vor den Gesprächen von Rot-Rot-Grün mit Vertretern der CDU am Abend in Erfurt. «Und zwar die Begrenzung des Schadens, den die CDU ja selbst mit herbeigeführt hat.» Der Weg für Neuwahlen in Thüringen müsse frei gemacht werden.