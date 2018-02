Parteien : Kühnert: SPD muss sich im Osten mehr engagieren

von dpa

Der Vorsitzende der SPD-Jugendorganisation Jusos, Kevin Kühnert, hat seine Partei aufgefordert, sich mehr im Osten zu engagieren. Eine strukturelle Reform der SPD heiße auch, mehr Ressourcen in die neuen Bundesländer zu verlagern, sagte Kühnert am in Berlin. Die SPD habe im Osten zu wenig Mitglieder und entsprechend kein Gesicht. Daher müsse sich die Partei dort mit mehr Geld neu aufstellen. Zugleich kritisierte der Juso-Chef, dass in der heutigen Politik in zu großen Zeiträumen gedacht werde. Das gelte auch für die nationalen Klimaschutzziele und die Rentenpolitik.