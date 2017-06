Parteien : Lammert: Verdanken Kohl deutsche Einheit und befriedetes Europa

Der Bundestag hat der Verdienste des nach langer Krankheit gestorbenen Altkanzlers Helmut Kohl gedacht. «Wir verdanken es wesentlich ihm, dass sie heute Realität ist, die friedliche Einheit unseres Landes in einem freien und befriedeten Europa», sagte Bundestagspräsident Norbert Lammert zu Beginn der Parlamentssitzung am Donnerstag in Berlin. An der Würdigung Kohls im Bundestag nahmen auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sowie die Alt-Bundespräsidenten Joachim Gauck und Horst Köhler teil.

erstellt am 22.Jun.2017 | 09:23 Uhr