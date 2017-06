Wetter : Land unter in Berlin - Feuerwehr im Dauereinsatz

Hauptstadt unter Wasser: Stundenlanger Starkregen, vollgelaufene Keller und überschwemmte Straßen haben der Berliner Feuerwehr auch in der Nacht schwer zu schaffen gemacht. Bis kurz vor Mitternacht zählte ein Sprecher fast 1400 wetterbedingte Einsätze in der Hauptstadt. Im Stadtteil Charlottenburg musste ein unterspültes Haus wegen möglicher Einsturzgefahr evakuiert werden. Der ausgerufene Ausnahmezustand gilt noch. In Brandenburg beruhigte sich die Lage etwas. Der DWD hat seine Starkregen-Warnungen auf Norddeutschland ausgeweitet. Besonders heftig erwischte es dort Niedersachsen.

von dpa

erstellt am 30.Jun.2017 | 04:08 Uhr