Kirche : Lange Schlangen an Wittenberger Kirchen am Reformationstag

von dpa

erstellt am 31.Okt.2017 | 10:42 Uhr

Wittenberg erlebt am Reformationstag einen großen Besucherzustrom. Bei nasskaltem, regnerischen Wetter bildeten sich vor der Schlosskirche, an die Martin Luther vor genau 500 Jahren seine Thesen angeschlagen haben soll, sowie an der Stadtkirche lange Schlangen. Viele Besuchergruppen waren mit dem Bus in die Lutherstadt nach Sachsen-Anhalt gereist. Für den Vormittag standen die ersten Gottesdienste auf dem Programm. Höhepunkte sollen am Nachmittag ein Festgottesdienst in der Schlosskirche sowie ein Festakt sein.