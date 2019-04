Parteien : Laschet rechnet nicht mit schneller CO2-Steuer-Einführung

von dpa

29. April 2019, 09:49 Uhr

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet rechnet nicht mit der Einführung einer CO2-Steuer zum Klimaschutz noch in dieser Legislaturperiode. Deutschland brauche marktwirtschaftliche Lösungen, um die Klimaschutzziele zu erreichen, sagte Laschet. Wer mehr CO2 ausstoße, müsse dafür auch bezahlen. Bisher gebe es hier aber kein ausgewogenes Modell. Ob das in dieser Wahlperiode möglich sein werde, glaube er nicht, da es an anderer Seite Steuerentlastungen geben müsse. Die Einführung einer CO2-Steuer müsse aufkommensneutral sein.