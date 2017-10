Gesundheit : Legionellen in Mülheimer Klinik - 16 Patienten erkrankt

von dpa

erstellt am 01.Okt.2017 | 16:50 Uhr

Legionellen in einem Krankenhaus in Mülheim - 16 Patienten erkrankten dadurch an Lungenentzündung. Schon Anfang September waren Legionellen im Trinkwasser und in der Klimaanlage des Evangelischen Krankenhauses nachgewiesen und Sofortmaßnahmen ergriffen worden, erklärte das NRW-Gesundheitsministerium. Seitdem sei es zu keinen weiteren Infektionen gekommen. Zuvor hatte die «Westdeutsche Allgemeine Zeitung» darüber berichtet.