Auszeichnungen : «Lifeline»-Kapitän will mit Söder über Seenotrettung reden

von dpa

26. Januar 2019, 08:47 Uhr

«Lifeline»-Kapitän Claus-Peter Reisch hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder während der Verleihung des Bayerischen Filmpreises zu einem Gespräch über die Flüchtlingsrettung im Mittelmeer aufgefordert. «Ich werde dem Herrn Ministerpräsidenten meine Visitenkarte geben und ich würde mich sehr freuen, wenn ich da zeitnah eine Einladung bekomme, damit wir mal wirklich über diese Dinge, die da auf See passieren, diskutieren können», sagte er am Freitagabend auf der Bühne im Prinzregententheater in München. «Das hat nämlich mit Asyltourismus rein gar nichts zu tun.»