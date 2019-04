Parteien : Lindner als FDP-Chef wiedergewählt

von dpa

26. April 2019, 17:05 Uhr

Christian Lindner ist mit 86,64 Prozent als FDP-Vorsitzender wiedergewählt worden. Auf dem FDP-Parteitag in Berlin bekam er 519 von 599 Delegiertenstimmen. Bei der vorherigen Wahl hatte er noch 91 Prozent erreicht. Lindner sagte, das sei ein tolles Ergebnis, das ihn motiviere, weiterzumachen. Zuletzt hatte es intern Kritik an Lindner gegeben, unter anderem wegen seines Umgangs mit den jugendlichen Aktivisten von «Fridays for Future». In seiner Parteitagsrede sagte Lindner, jeder könne klimapolitische Ziele formulieren, aber zur technischen Umsetzung seien eben Profis nötig.