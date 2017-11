Parteien : Lindner: «Haben unsere Beiträge geleistet»

von dpa

erstellt am 16.Nov.2017 | 13:46 Uhr

Die FDP hat sich in den Jamaika-Gesprächen nach Worten von Parteichef Christian Lindner ausreichend auf die anderen Parteien zubewegt. «Wir wünschen uns einen Erfolg und haben auch unsere Beiträge dazu geleistet», sagte Lindner vor dem Endspurt der Sondierungsgespräche von CDU, CSU, FDP und Grünen. Kanzlerin Angela Merkel geht mit vorsichtigem Optimismus in die Sondierungen. Zuletzt hatten sich die vier Parteien in wichtigen Themenfeldern wie Klima, Verkehr und Migration festgebissen. Merkel forderte alle Beteiligten auf, jetzt die entscheidenden Kompromisse zu machen.