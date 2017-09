Demonstrationen : Linke Demo gegen Rassismus - Polizei hält Rechte in Schach

Abgesichert von einem massiven Polizeiaufgebot sind in Wurzen bei Leipzig Hunderte linke Demonstranten gegen Rassismus und Neonazis auf die Straße gegangen. Bis zu 400 Menschen zogen nach Angaben der Versammlungsbehörde durch die Stadt. Rechte Störer hielt die Polizei in Wurzen auf Distanz. Zu dem Protestzug hatte das linksextreme Bündnis «Irgendwo in Deutschland» aufgerufen. Anmelder war ein Sprecher der Hamburger Roten Flora, der auch die «Welcome to hell»-Demonstration während des G20-Gipfels Anfang Juli mitorganisiert hatte. Bei dieser war es zu Krawallen gekommen.

von dpa

erstellt am 03.Sep.2017 | 12:56 Uhr