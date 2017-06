Parteien : Linke verabschiedet Wahlprogramm

Zum Abschluss ihres Parteitags verabschiedet die Linke heute ihr umfassendes Programm für die Bundestagswahl Ende September. Wenige Stunden zuvor musste die Parteiführung in Hannover noch eine Schlappe einstecken. Überraschend beschlossen die Delegierten am späten Abend die Forderung, die Verbindungen des Staats zu den Kirchen in Deutschland zu kappen. Es war die einzige größere Niederlage für den Vorstand bei hunderten Abstimmungen. Ungeachtet gewachsener Terrorgefahren will die Linke zudem alle Geheimdienste abschaffen.

von dpa

erstellt am 11.Jun.2017 | 06:00 Uhr