Fußball : Liverpool feiert furiosen Hinspielsieg gegen Manchester City

von dpa

04. April 2018, 23:46 Uhr

Der FC Liverpool hat im englischen Duell mit Manchester City einen Riesenschritt in Richtung Halbfinale der Champions League gemacht. Das Team von Trainer Jürgen Klopp siegte am Abend an der Anfield Road 3:0 gegen den Tabellenführer der Premier League von Coach Pep Guardiola. Man City um die deutschen Nationalspieler Ilkay Gündogan und Leroy Sané enttäuschte und war im Angriff harmlos. Liverpools deutscher Torhüter Loris Karius wurde kaum gefordert.