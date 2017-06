Fußball : Löw verurteilt Pfiffe gegen Werner - «Das ist nicht in Ordnung»

Joachim Löw hat nach dem Heimsieg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen San Marino die Pfiffe gegen den Leipziger Angreifer Timo Werner bei dessen Einwechslung verurteilt. «Ich frage mich immer noch: Warum wird der Timo Werner eigentlich ausgepfiffen?», sagte der Bundestrainer in Nürnberg. «Es gab mal eine Schwalbe von ihm. Er hat einen Fehler gemacht, den hat er zugegeben», ergänzte Löw. Einen Nationalspieler, der so jung sei und der in der Bundesliga 21 Tore erzielt habe, dürfe nicht ausgepfiffen werden. Das sei nicht in Ordnung.

von dpa

erstellt am 11.Jun.2017 | 04:53 Uhr