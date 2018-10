Luftverkehr : Luftfahrt-Gipfel will mehr Zuverlässigkeit im Flugverkehr

von dpa

05. Oktober 2018, 13:41 Uhr

Verkehrsminister von Bund und Ländern haben sich mit ranghohen Vertretern der Luftverkehrsbranche auf Verbesserungen für mehr Pünktlichkeit im Flugverkehr verständigt. Es sei ein zentrales Interesse aller, «die Zuverlässigkeit des Luftverkehrs zu gewährleisten», heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Teilnehmer des Luftfahrt-Gipfels. Flugpläne sollen von den Airlines entzerrt und an den Flughäfen in Spitzenzeiten mehr Personal bei den Sicherheitskontrollen eingesetzt werden.