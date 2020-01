Konflikte : Lufthansa fliegt wieder nach Teheran

von dpa

09. Januar 2020, 12:06 Uhr

Nach eintägiger Unterbrechung wegen der Zuspitzung des Iran-Konflikts nimmt die Lufthansa heute ihre Flüge in die iranische Hauptstadt Teheran wieder auf. Die Maschine werde Frankfurt am Nachmittag zwar voraussichtlich mit vierstündiger Verspätung verlassen, stehe aber im Flugplan, heißt es. Die Verbindung soll laut Lufthansa von heute an wieder täglich angeboten werden. Teheran wird über einen gesonderten Korridor angeflogen, den die Lufthansa ungeachtet der aktuellen Spannungen in der Region für sicher erachtet.