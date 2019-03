Luftverkehr : Lufthansa streicht Flüge - Software-Panne bei Flugsicherung

von dpa

25. März 2019, 08:47 Uhr

Wegen Software-Problemen bei der Deutschen Flugsicherung will die Lufthansa am Frankfurter Flughafen 22 Flüge streichen. Dies bestätigte eine Sprecherin am Montagmorgen. Das Unternehmen hatte bereits am Sonntagabend mitgeteilt, dass davon allein bei der Lufthansa an Deutschlands größtem Airport insgesamt 2000 Passagiere betroffen seien. Ein Software-Problem bei den Fluglotsen schränkt den Luftverkehr schon seit Tagen über weiten Teilen Deutschlands ein.