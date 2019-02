Konflikte : Maas hält Trump-Forderung für schwer realisierbar

von dpa

18. Februar 2019, 05:42 Uhr

Bundesaußenminister Heiko Maas hält die Forderung von US-Präsident Donald Trump, ausländische Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat in ihren Heimatländern vor Gericht zu stellen, für «außerordentlich schwierig zu realisieren». Eine Rückkehr sei nur möglich, «wenn sichergestellt ist, dass diese Menschen hier sofort auch einem Verfahren vor Gericht zugeführt werden, wenn sie auch in Untersuchungshaft kommen», sagte Maas in der ARD-Sendung «Anne Will». Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen kritisierte Trumps Forderung in der «Passauer Neuen Presse» als «nicht konstruktiv».