Gesellschaft : Maas: Homophobie in der Gesellschaft muss verschwinden

Bundesjustizminister Heiko Maas hofft nach der Öffnung der Ehe für Schwule und Lesben auch auf einen gesellschaftlichen Wandel. «Es ist beschämend, dass die Zahl der homophoben Straftaten in Deutschland zuletzt gestiegen ist», sagte der SPD-Politiker der dpa in Berlin. «Das zeigt: Es bleibt eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, dass wir nicht nur rechtlich gleichstellen, sondern dass sich das auch im tatsächlichen Leben niederschlägt.»Der Bundestag hatte beschlossen, dass Schwule und Lesben künftig in Deutschland heiraten und gemeinsam Kinder adoptieren dürfen.

von dpa

erstellt am 24.Jul.2017 | 03:50 Uhr