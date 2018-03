International : Maas trifft Netanjahu und Abbas - Viele schwierige Themen

von dpa

26. März 2018, 02:25 Uhr

Außenminister Heiko Maas trifft am zweiten Tag seines Antrittsbesuchs in Israel Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Er spricht mit ihm unter anderem über den festgefahrenen Nahost-Konflikt und das Atomabkommen mit dem Iran. Zudem ist ein Besuch in den Palästinensischen Autonomiegebieten geplant. In Ramallah will der SPD-Politiker mit Palästinenserpräsident Mahmud Abbas zusammenkommen. Der neue Außenminister will sich trotz des festgefahrenen Friedensprozesses zwischen Israel und den Palästinensern weiter für eine Zwei-Staaten-Lösung einsetzen.