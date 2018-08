Diplomatie : Macron will G7 reformieren

von dpa

27. August 2018, 16:11 Uhr

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron will sich für eine Reform der G7-Gruppe der führenden Wirtschaftsnationen einsetzen. «Ich möchte, dass wir ihre Formate und Ambitionen erneuern», sagte Macron vor französischen Diplomaten in Paris. «Wir dürfen nicht dieses Theater des Schattens und der Spaltungen wiederholen.» Damit bezog er sich offensichtlich auf den letzten G7-Gipfel im vergangenen Juni. Damals hatte US-Präsident Donald Trump seine Unterstützung für die Abschlusserklärung im Nachhinein per wütender Twitter-Nachricht zurückgezogen.