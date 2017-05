Fußball : Manchester-Clubs spenden eine Million Pfund für Anschlagsopfer

Manchester (dpa) – Die Premier-League-Clubs Manchester United und Manchester City spenden zusammen eine Million Pfund für die Opfer des Terroranschlags in ihrer Stadt. In einer gemeinsamen Mitteilung gaben die beiden Fußball-Vereine eine entsprechende Zusage. «Unsere Clubs stehen mitten im Herzen unserer lokalen Gemeinschaften in Manchester. Deswegen ist es nur richtig, dass wir eine vereinte Reaktion auf diese Tragödie zeigen», erklärte Uniteds stellvertretender Vorstandsvorsitzender Ed Woodward.

von dpa

erstellt am 25.Mai.2017 | 15:09 Uhr