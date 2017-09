In Oberbayern hat ein Mann in einem Pub zwei Männer erschossen. Zwei Frauen wurden schwer verletzt. Der Angreifer hatte die Kneipe in Traunreut gegen 22.30 Uhr mit einem Gewehr betreten und geschossen. Er ist auf der Flucht. Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar. Der Zustand der Schwerverletzten ist stabil, die beiden Frauen schweben nicht in Lebensgefahr.

von dpa

erstellt am 17.Sep.2017 | 06:48 Uhr