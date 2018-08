Luftverkehr : Mann stiehlt Flugzeug und stürzt ab - Kein Terror vermutet

von dpa

11. August 2018, 12:05 Uhr

Dramatische Stunden in der US-Westküstenmetropole Seattle: Ein 29-jähriger Angestellter am Flughafen von Seattle hat am Abend ein leeres Passagierflugzeug aus einer Wartungshalle gestohlen und ist ohne Erlaubnis gestartet. Kurz nach dem Abheben sei er auf die wenig bevölkerte Insel Ketron südlich von Seattle in die Puget-Bucht im Staat Washington gestürzt, teilte das Sheriffbüro des Bezirks Pierce County mit. Die Polizei schloss einen Terrorverdacht aus. Der 29-Jährige habe sich offensichtlich das Leben nehmen wollen. Sein Schicksal sei noch unklar.