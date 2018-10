Kriminalität : Mann vor Wettbüro niedergeschossen

von dpa

06. Oktober 2018, 03:08 Uhr

In Hagen ist ein Mann vor einem Wettbüro in der Innenstadt angeschossen worden. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Nach einem Bericht der «Westfalenpost» soll der Mann am späten Abend niedergeschossen und schwer verletzt worden sein. Die Schüsse sollen demnach aus einem Auto abgegeben worden sein. Nach Berichten von Augenzeugen wurde der Bereich weiträumig abgesperrt.