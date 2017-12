Unfälle : Mann wird von zwei S-Bahnen überfahren und überlebt

von dpa

26.Dez.2017

Gleich von zwei S-Bahnen ist ein 24 Jahre alter Mann in München überfahren worden. Er überlebte mit äußerst schweren Verletzungen. Der betrunkene Mann war am Samstagmorgen am S-Bahnhof Hackerbrücke ins Gleisbett gefallen. Zwei in Richtung Flughafen fahrende S-Bahnen überrollten ihn und trennten ihm dabei mehrere Gliedmaßen ab. Zwei Reisende entdeckten den Schwerverletzten, der noch ansprechbar war. Er kam im stabilem Zustand ins Krankenhaus.