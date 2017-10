Konflikte : Massenanklage gegen türkische Akademiker in Deutschland

von dpa

erstellt am 29.Okt.2017 | 20:51 Uhr

Die Staatsanwaltschaft in der Türkei will nach Informationen von NDR, WDR und «Süddeutscher Zeitung» in Deutschland lebende türkische Akademiker anklagen. Der Vorwurf laute «Propaganda für eine Terrororganisation». Nach Angaben von Betroffenen sollen es etwa 100 Personen sein. Sie gehörten zu einer Gruppe, die Anfang 2016 einen Friedensappell unterschrieben hatte. Darin hatten sie den türkischen Staat aufgefordert, Zerstörungen in den Kurdengebieten zu stoppen. In der Anklageschrift heiße es, der Friedens-Aufruf trage den Charakter «offener Propaganda für die Terrororganisation PKK».