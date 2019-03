EU : May trifft Juncker - Hoffnung auf Brexit-Durchbruch

von dpa

11. März 2019, 22:41 Uhr

Einen Tag vor der Abstimmung über das Brexit-Abkommen im britischen Parlament peilt Premierministerin Theresa May einen Durchbruch in den Nachverhandlungen mit der EU an. Die Regierungschefin kam am Abend zu Last-Minute-Gesprächen mit EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker nach Straßburg. Brexit-Experten im Europaparlament rechnen mit einem Formelkompromiss. So will May sich im Unterhaus doch noch eine Mehrheit für das in London umstrittene Austrittsabkommen sichern.