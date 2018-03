EU : May will Brexit-Pläne vorstellen

von dpa

02. März 2018, 00:31 Uhr

Die britische Premierministerin Theresa May will heute ihre Pläne für die Beziehungen zur Europäischen Union nach dem Brexit vorstellen. Sie steht massiv unter Druck, endlich Details zu liefern. Mit Spannung wird vor allem erwartet, ob es May gelingt, eine überzeugende Lösung vorzulegen, wie künftig Grenzkontrollen zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland verhindert werden können.